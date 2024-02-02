Брюггинк о «Спартаке» и Угальде: «Я уговаривал, но стали слетаться агенты. И сам он хотел уйти»

Технический директор «Твенте» Арнолд Брюггинк во время подведения итогов зимнего трансферного периода в интервью голландскому ESPN еще раз прокомментировал переход Манфреда Угальде в «Спартак».

— Я говорил ему: «Парень, пожалуйста, тебе всего 21. Весь мир у твоих ног. Останешься у нас — у тебя обязательно будет трансфер еще лучше. Но все уже закрутилось. И остановить это было сложно. В какой-то момент в Нидерланды стали слетаться агенты, давление росло. Более того, он сам действительно хотел уйти, — отметил Брюггинк.

В последний день трансферного окна «Твенте» нашел замену Угальде — из «Монако» пришел 23-летний нападающий Майрон Боаду.