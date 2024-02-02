Якуба заявил, что «Крылья Советов» сделают все для высокого места в турнирной таблице

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба рассказал, что его команда весной сделает все, чтобы оказаться как можно выше в турнирной таблице.

«Нам задач на весну пока не ставили. Но, конечно, все ребята у нас максималисты. Будем стараться выжать из себя максимум. Чемпионат непредсказуем. Мы сделаем все, что будет зависеть от нас, чтобы занять в таблице место как можно выше. Если получится стать третьими — это будет шикарно для «Крыльев Советов». В чем наше преимущество? Это наша подготовка, выстроенность игры и подбор футболистов», — приводит слова Якуба «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).