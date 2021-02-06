Колосков против того, чтобы клубы РПЛ отдали своих игроков в аренду «Тамбову»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал идею ряда клубов РПЛ помочь «Тамбову» — в частности, отдать игроков в аренду до конца сезона.

«Вопрос очень непростой. Я против того, чтобы клубы в пожарном порядке отдавали своих футболистов в аренду «Тамбову», — сказал Колосков «СЭ», — В моей практике лишь однажды было такое. В 1979 году в авиакатастрофе погибла команда «Пахтакора», и мы всем миром помогли Ташкенту. Сформировали тогда очень боеспособный коллектив.

Но сейчас совсем не тот случай. К бедам «Тамбова» привели неумелые действия руководства клуба, возникают вопросы и к главе региона. Ведь что сейчас получается? У «Тамбова» нет денег, но если они берут игрока в аренду, то все равно ему надо платить зарплату? Никто же не поедет туда задаром. Получается финансовая нагрузка ляжет на условные «Спартак», ЦСКА. Но это уже какая-то фикция!

Какой я вижу выход из ситуации? Единовременная финансовая поддержка «Тамбова» в виде создания финансового пула, который бы формировался за счет РПЛ, клубов, региональных властей, спонсоров. Нужно спасти сезон для команды и сохранить целостность календаря.

Причем ни в коем случае нельзя допустить, чтобы история «Тамбова» стала этаким прецедентом для других. Не должно быть такого всегда: мол, денег нет — но мы вам поможем. Это же профессиональный спорт, а не художественная самодеятельность! Люди на контрактах. «Тамбов» же проходил лицензирование, руководители регионов брали на себя обязательства...

Мне кажется, Александр Дюков все правильно разъяснил. Нужно жестче придерживаться стандартов при лицензировании. При этом он заметил, что если соблюдать все нормы, то половина наших клубов эту процедуру не пройдет. Так что нужно допускать возможные послабления. Но вот какие это поблажки?

Понятно, что клубы должны сами выплачивать зарплаты игрокам. А вот в каких-то организационных моментах где-то можно и помочь. Сформировать фонд — некую подушку безопасность. Чтобы каждый раз не ходить с протянутой рукой».

«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. Обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить «Тамбов».

(Виталий Айрапетов)