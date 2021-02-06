Айртон: «Надеюсь, «Спартак» к «Динамо» подойдет в оптимальной форме»

Защитник «Спартака» Айртон после победы над «Шахтером» (2:1) в товарищеском матче выразил надежду, что команда в оптимальной форме подойдет к матчу Кубка России с «Динамо».

«Изначально знали, что матч будет непростым. Тем не менее, старались выполнить установку тренера по отработке новой схемы. — отметил Айртон в интервью после встречи. — Когда мы выходили на замену, нам сказали, что соперник очень активно накрывает нашу команду в зоне мяча на фланге, когда здесь старались разыгрывать. Поэтому было рекомендовано делать быстрый разворот (мяча) на другой фланг, что нам и удалось сделать. Мяч оказался у меня, получилось забить гол. Доволен результатом, доволен игрой. Сейчас нужно отдохнуть, потому что завтра у нас очередной матч».

Кроме того, Айртон рассказал о своей роли в новой схеме в четыре защитника.

«Вне зависимости от схемы нужно делать одно: все возможное, чтобы помочь команде, выполнять установки тренера. Я хочу прибавить не только в обороне, но и в атаке. Идет подготовка к возобновлению сезона, надеюсь, что к матчу (с «Динамо») подойдем в оптимальной форме», — заключил Айртон.