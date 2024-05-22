Колосков: «Дзюба не играет, все разговоры о нем — бестолковые»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о будущем форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Будущее Дзюбы? Сам определится — не маленький. Смысл об этом разговаривать? Артем уже не играет. Все разговоры о нем — бестолковые», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Контракт 35-летнего россиянина с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне форвард провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.