Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско заявил, что хочет остаться в Самаре

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«До декабря 2024 года я точно буду выступать за «Крылья Советов». Хочу, чтобы команда поднялись в турнирной таблице как можно выше в следующем сезоне, приложу для этого все усилия. «Крылья Советов» — это отличная команда. Мне хотелось бы остаться здесь подольше. Мне нравится жить в Самаре, а в следующем сезоне со мной будет и семья», — сказал Ороско «СЭ».

Ороско в этом сезоне провел 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. После 29 туров чемпионата России «Крылья Советов» с 40 очками занимают девятое место в турнирной таблице.