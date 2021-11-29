Колосков назвал инцидент с фанатами ЦСКА антирекламой российского футбола

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал инцидент на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Вчерашний инцидент — антиреклама для всего российского футбола, — приводит слова Колоскова Sport24. — Это очень сильно заденет имидж РПЛ. Как вообще можно было незаметно пронести на арену такое количество пиротехники? Теперь люди будут думать, что ходить на футбол небезопасно. Это отобьет всякое желание нормального, хорошего болельщика посещать стадион».

По его словам, в день назначения Ашота Хачатурянца президентом РПЛ, он говорил ему о том, что одна из первых задач — обеспечение привлекательности посещения стадиона для зрителей.

«Зрители должны быть защищены от опасности для жизни и здоровья, в том числе и пиротехники. К сожалению, это все равно случилось, причем в достаточно серьезном масштабе. Конечно, FAN ID не спасет от таких происшествий. Возможно, потом это поможет более эффективно отсечь, например, тех болельщиков, которые вчера были зачинщиками и участниками. Им нужно выдавать волчьи билеты и пожизненно не пускать на арены. В этом смысле польза от FAN ID может быть. Но надо в первую очередь более тщательно досматривать зрителей» , — сказал он.

По мнению Колоскова, руководители ЦСКА должны заняться воспитательной работой с болельщиками.

«Странно, что от ЦСКА до сих пор никакой реакции. Вообще непонятно, кто сейчас управляет клубом, и кто за что отвечает», — подытожил он.

Напомним, что после матча полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке встречи.