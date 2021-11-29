Джорджевич: «Если в России футболист — селебрити, то в Дании у тебя такое же положение, как у любого сотрудника»
Нападающий «Вайле» Лука Джорджевич рассказал об отличии датского футбола от российского.
«Уровень в Дании пониже, чем в России, — приводит слова Джорджевича Sport24. — И не такое четкое распределение ролей. Если в России футболист — селебрити, то в Дании у тебя такое же положение, как у любого сотрудника. Здесь ты не можешь вести себя как суперзвезда».
Нападающий ответил, тяжело ли было привыкнуть к этому после России.
«Нет. Я и в России жил примерно так же. Мне не очень близок образ жизни некоторых игроков, которые все выставляют напоказ. Наша задача — бить по мячу. Так почему мы должны быть важнее остальных? Только потому, что знаем, как правильно ударить?» — сказал он.
Напомним, что в России 27-летний черногорец выступал за «Зенит», тульский «Арсенал» и «Локомотив». В нынешнем сезоне он забил два мяча в 10 матчах за «Вайле».
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-11-29-dzhordzhevich-yesli-v-rossii-futbolist-selebriti-to-v-danii-u-tebya-takoyezhe-polozheniye-kak-u-lyubogo-sotrudnika
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