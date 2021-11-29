Роман Шаронов: «Не могу оценивать работу Слуцкого. Только вижу, что игра и стиль «Рубина» не меняются»

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением об игре 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:3).

«Целиком игру я не смотрел, но те отрезки, которые видел, были свойственны «Рубину». «Динамо» хорошо использовало прессинг при первом голе, забило, а также создало достаточно моментов при стандартах и в целом играло в своем стиле. Поэтому случился такой результат», — сказал Шаронов корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову.

Экс-тренер казанцев также порассуждал, может ли «Рубин» бороться за еврокубки под руководством Слуцкого.

«Оценивать работу Слуцкого я не могу, только вижу, что игра не меняется, стиль не меняется. Единственное, Леонид Викторович, как я прочитал в СМИ, сказал: «Достаточно грубые индивидуальные ошибки сделали ситуацию такой, что сложно было играть. Большую часть игрового времени по качеству игры и взаимодействиям у меня вопросов не было к игрокам стартового состава». Действительно, в «Рубине» достаточно качественные игроки, которые могут конкурировать с другими командами в чемпионате за еврокубки», — добавил Шаронов.

«Рубин» (22 очка) идет на девятом месте. В следующем туре команда Леонида Слуцкого в гостях встретится с «Нижним Новгородом».