Кокорин заявил, что точно не будет завершать карьеру в РПЛ

Александр Кокорин, нападающий «Ариса», заявил, что не планирует возвращаться в РПЛ.

«Намерен завершить карьеру не в РПЛ? Скорее всего, так и будет. Не хочу вообще об этом думать, но в России я точно не завершу карьеру. Просто так сложилось, жизненный путь у меня такой, — сказал Кокорин в «РБ Спорт. Подкаст».

В этом сезоне Кокорин провел за «Арис» 23 матча, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.

С 2008 по 2020 год форвард играл в РПЛ за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».