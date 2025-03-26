Футбол
26 марта, 10:41

Кокорин заявил, что точно не будет завершать карьеру в РПЛ

Камила Абдурахманова
корреспондент

Александр Кокорин, нападающий «Ариса», заявил, что не планирует возвращаться в РПЛ.

«Намерен завершить карьеру не в РПЛ? Скорее всего, так и будет. Не хочу вообще об этом думать, но в России я точно не завершу карьеру. Просто так сложилось, жизненный путь у меня такой, — сказал Кокорин в «РБ Спорт. Подкаст».

В этом сезоне Кокорин провел за «Арис» 23 матча, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.

С 2008 по 2020 год форвард играл в РПЛ за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

Источник: «РБ Спорт»
Александр Кокорин
  • Андрей

    Кокорин, уже остался на Кипре, за документы Евросоюза, за возможность вкладывать там деньги. В Россию он мог поехать только за деньги. Для него это как контракт с спартаком, за небольшие он не поедет. За арис он держится поэтому.

    27.03.2025

  • Alexey Krylkin

    Сам себя похоронил когда связался с ещё одной "суперзвездой" Мамаевым. Тот тоже что-то строил из себя, так остался на задворках! В общем спорт это труд, любовь к команде, к Родине а не только деньги!

    26.03.2025

  • Dron56

    Назвал бы команду которая захотела бы пригласить престарелого ,,человека с табуреткой,, что бы он свою карьеру у них с почестями закончил ? ... Саша ! Какая бредятина в твоей голове !

    26.03.2025

  • Был дебилом - придурком и остался. Кто тебя в России ждёт, урод моральный???

    26.03.2025

  • TORO

    Мы все очень сильно расстроены. Теперь я кушать не смогу. Минут 5... Скажите, а будет прощальный матч Кокорина - сборная РПЛ против сборной ИК, в которой сидел Кокорин?

    26.03.2025

