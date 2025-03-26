Футбол
26 марта, 10:38

Кокорин — о словах об уровне РПЛ: «Проверил, работает ли до сих пор моя фамилия в России или нет»

Сергей Разин
корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Скриншот видео

Форвард «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал свои слова об уровне РПЛ.

Экс-форвард сборной России в интервью нападающему «Краснодара» Федору Смолову на его личном YouTube-канале назвал РПЛ «говном».

— В Федином подкасте я, можно сказать, проверил, работает ли до сих пор моя фамилия в России или нет, — сказал Кокорин в подкасте «РБ Спорт. Подкаст». — «Залепил», как выразился Валерий Георгиевич Карпин. Просто интересно было.

— И как, работает?

— Работает. Прошло 3-4 года, как я уехал, а все еще работает. Заодно получилось немного встряхнуть медиа, каких-то новостей добавить в ленты. А то ведь сборы были, никаких матчей и инфоповодов.

Александр Кокорин.Унизительные слова Кокорина про РПЛ — просто позор. У нас отличный чемпионат

В текущем сезоне Кокорин провел 23 матча, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Алексей Лунев

    когда тупой начинает отмазываться за свою тупость он выглядит еще тупее

    30.03.2025

  • Андрей

    А в чем немеренность таланта. в рассказах всяких,, спецов,, и журналистов. С редний игрок РПЛ по факту и что. А распиарннный не по делу.

    27.03.2025

  • fell62

    у шароварников голодуха началась , и методички новые прислали )))

    26.03.2025

  • fell62

    даун ,пиндосы до сих пор на наших движках летают )))

    26.03.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Работает, всё ещё "дебил".

    26.03.2025

  • bond1951

    кому ты здесь нужен..........

    26.03.2025

  • marchela13

    Не петришь в спорте,читай пионерскую правду,дебил.

    26.03.2025

  • Исаев-Штирлиц

    а что ему остается?....запомнился только табуретом и самым дорогим фуфлом, которое впарили фиалкам...а теперь остается только монетизировать свое врожденное скудоумие в виде высеров в интернете, чтобы хотя бы так о нем вспоминали

    26.03.2025

  • Aprel

    Сарказм понятен...:rofl::rofl::rofl:

    26.03.2025

  • Sasha Amoralov

    Википедия помнит! Единственный русский с двумя унитазами.

    26.03.2025

  • Заполярье

    Космический корабль Dragon, который обеспечит выполнение этой задачи, был доставлен в ангар на площадке 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Запуск запланирован на понедельник, 31 марта, и станет историческим событием для исследования космоса. СМИ РФ. ------------------------------------------------------------------------- Чекисты-миллиардеры, казнокрады и лжецы! А где Российский космос? Это уже не шутки! Вы совсем страх потеряли, слуги народа? Где космические программы, где деньги, упыри? Просто прекрасно!:baby_chick::baby_chick::baby_chick::sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::heart_eyes:

    26.03.2025

  • Garry Lineker

    Сегодня Глушенков точно такой же дебил. Дураков в футболе много.

    26.03.2025

  • Garry Lineker

    Под дурака косит. Стыдно признаться что являешься полным идиотом и не понимаешь, что слово не воробей - вылетит не поймаешь

    26.03.2025

  • Dexterous

    была бы любопытная дуель на шпагах. А потом они поженятся

    26.03.2025

  • Заполярье

    Кругом одни ПРОРЫВЫ! То там прорывы, то тут. Выглянул в окно, а там действительно прорыв, вся улица плывёт и это весной когда воды в избытке. Начали копать экскаватором , затем кайлом, далее лопатой. Трудятся в яме, как 50- 60 лет назад. Сверху человек 6-8, в яме; двое варят и заделывают трубу, времён СССР . По всему городу все коммуникации в заплатах! Поэтому прорывы - наше всё! Ждём очередного прорыва! Слава чекистам-миллиардерам! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth::baby_chick::baby_chick::baby_chick:.

    26.03.2025

  • Aprel

    Чем Саша лучше, условного Патрушева? Он хоть миллиарды, из бюджета России не ворует, да и не врёт, а говорит правду! Честь и хвала!:sunglasses::money_mouth::relieved:

    26.03.2025

  • Aprel

    - На его месте, должен быть Я! Как-то обмолвился Путин...:sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::wink:

    26.03.2025

  • Aprel

    Тлетворное влияние мусорского "Динамо", коренным образом, повлияло на психику Саши! Не берите на понт, мусора! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    26.03.2025

  • Aprel

    Кипр принимает не всех, а только избранных! Верим в Сашу! :relaxed:?

    26.03.2025

  • Заполярье

    Саша - великий футболист и человек, чья судьба прошла, во времена чекистского режима, в нашей стране....Не Он такой! Страна такая...:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth::monkey_face::see_no_evil::hear_no_evil::baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick:

    26.03.2025

  • SPT

    как подающего надежды...

    26.03.2025

  • Заполярье

    Исследовательская группа под руководством профессора Чжэнтяня Лу и исследователя Тянь Ся из Китайского университета науки и технологий (USTC) успешно создала квантовое состояние со временем жизни в масштабе нескольких минут с помощью оптической ловушки холодных атомов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Photonics. СМИ РФ. --------------------------------------------------------------------------- А в деревне Гадюкино, идут дебаты про говно и уголовного элемента!, Просто прекрасно! Слава чекистам-миллиардерам! :sunglasses::money_mouth::relieved:

    26.03.2025

  • andy1962

    Работает. Тебя вечно будут вспоминать как хорошего футболиста и Человека-Говно

    26.03.2025

  • Комсомолец 70-х

    Хотел что-нибудь написать, но лучше этого комментария не скажешь.

    26.03.2025

  • Заполярье

    Про говно и помёт, это а Медведю! Он в этом профи, впрочем, как и вся наша власть...:rofl::rofl::rofl::sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth::baby_chick::baby_chick::baby_chick:

    26.03.2025

  • Заполярье

    РПЛ даже не говно, а одна большая куча! :sunglasses::money_mouth::relieved:

    26.03.2025

  • Заполярье

    Саша прав! Власть должна меняться...:penguin::penguin::penguin::monkey_face::see_no_evil::hear_no_evil::baby_chick::baby_chick::baby_chick:

    26.03.2025

  • valantinestukalov

    13 это уровень твоего IQ ???

    26.03.2025

  • Заполярье

    Мы говорим партия, подразумеваем Бенин, мы говорим говно, подразумеваем власть! ( Кокорин. А.).:sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::baby_chick::baby_chick:

    26.03.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Ну что? Проверил? Захотелось узнать о себе больше, чем просто лузер? Узнал.

    26.03.2025

  • spartsmen

    работает и будет работать твой долбо*бизм. а фамилия не работает, разве что кто-нибудь кокошу вспомнит, который на пару с момошей проходил сначала по аллее, а потом по делу.

    26.03.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    такая пакость --такой неадекват -очень плохое прошлое и будущее

    26.03.2025

  • Константин Юрьевич

    Человека из Валуек можно вывезти, а вот Валуйки из человека - никогда.

    26.03.2025

  • Victorns

    Подонком родился, подонком остался.

    26.03.2025

  • Fanatico

    считаю кто-то срочно должен сочинить песню про 44-0 и пригласить на сьемки клипа Кокорина

    26.03.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    кому ты на хрен нужен урод

    26.03.2025

  • treider

    +100)))

    26.03.2025

  • treider

    Про это ховно давно уже все забыли. Напомнило о себе.

    26.03.2025

  • SuperDennis

    Проверка пройдена, ты придурок, сотрясатель воздуха в медиапространстве!

    26.03.2025

  • KlimA

    Сашка инфантильный малый.. ему всегда будет 15 годиков..

    26.03.2025

  • evgeniy666

    Вот бы им встретиться:))). Эпичная была бы битва:))

    26.03.2025

  • evgeniy666

    Плохо что табуретка не в твою голову прилетела, клоун. Вообще, очень похоже на "уехавших"-те валят из страны, потом из-за бугра засирают, этот свалил из РПЛ и тоже голос прорезался.

    26.03.2025

  • Алексей Х

    "кокорин головного мозга"..

    26.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Что ж ты, фраер, сдал назад?:grin:

    26.03.2025

  • был дурачком,такой и сейчас,дурачком и помрет!

    26.03.2025

  • хурма(сельдерей)

    успехов тебе Саша в дальнейшем!

    26.03.2025

  • nina nikolaewa

    Мало дали....Но нарвётся !

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Встречаются две подруги. - Вчера тест на беременность сдавала - О! И какие вопросы были? - Ты е..нутая?? - Ого! И что ты ответила?

    26.03.2025

  • pchela_tr

    Да как тут забудешь "ленивого коку")

    26.03.2025

  • Vladimir Osipov

    Вот и Сашку вспомнили, а то и забыли почти его все

    26.03.2025

  • the gathering !

    Кокорин, тебя помнят как современного Иванушку-дурака. А Твой футбольный уровень - это промазать по воротам как на ЧМ2014 с Бельгией когда Кануников тебе навесил и ты головой промазал с трёх метров. Ты просто обкакался как нападающий

    26.03.2025

  • Стёпочкин такой же недалёкий придурок

    26.03.2025

  • Dexterous

    У них с дзюбой языки помело и отсутствие мозга. Один стулом машет, другой членом.

    26.03.2025

  • _Mike N_

    Пусть Кокорин расскажет, как так получилось, что дети футболиста Погребняка похожи на Кокорина !:laughing::laughing::laughing:

    26.03.2025

  • obyvatell

    "... Передал от меня привет? - Передал - И что сказали? - Что ты долб...еб. - Помнят меня!"

    26.03.2025

  • _Mike N_

    ФК "Бутырка" помнит талантливых футболистов Кокорина и Мамаева ! :laughing::laughing::laughing:

    26.03.2025

  • Sparta

    в комментарии к своему комментарию, он не скрывает что называет вещи своими именами.... хорошо что он дословно об этом не рассказал)) но по словам видно что он ни о чем не жалеет...

    26.03.2025

  • hant64

    За что ты так ненавидишь Кокошу? Денег тебе должен и не отдаёт? Ну ты требуй, требуй - через кипрский суд:grin:

    26.03.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Символ человеческой безолаберности и отсутствия ума.

    26.03.2025

  • vv12

    Это не я дурачек, а все так и было задумано - добавил Кокорин

    26.03.2025

  • Николай Белостоцкий

    А кого, собственно интересует мнение, уголовника? Как был чмошником, так и остался.

    26.03.2025

  • Dron56

    Просрал ты Санёк свою фамилию. Человеком с табуреткой запомнят тебя люди... А ведь талантом Бог тебя наделил немериным а вот Мозгов дать забыл. Точка.

    26.03.2025

  • dinela

    Пацанчик и букварь не осилил, поэтому удивлён такому количеству негативных комментариев. На Руси к дурачкам всегда снисходительно относились, с любовью! Удачи тебе, Санька!

    26.03.2025

  • Степочкин

    Уровень РПЛ интересный, но местами и вправду говно, эдакий цирк поржать чисто.. Еврокубки покажут уровень. Давай Саня жги! Обезьян надо дразнить! Нормальные люди на такое даже не поведутся.

    26.03.2025

  • На жо....е своей проверяй, ублюдок.....

    26.03.2025

  • инок

    Кокорин недалекий парень. Неудивительно, что он всех считает такими же. Отмазки из начальной школы "да это я спецом пошутил".

    26.03.2025

  • Millwall82

    "Кокошу можно вывезти из деревни, деревню из Кокоши - никогда".

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Напомнить о себе можно по-разному. Мог, например, сказать, что несколько книг прочел. Ну или хотя бы одну. Соврал бы конечно. Но все лучше, чем "г...о".

    26.03.2025

  • Митек

    - Шура, как РПЛ? - Мухам бы понравилось.

    26.03.2025

  • DemolisherAjax

    Сашунь,сейчас всем не до тебя,все обсуждают величайшие победы сборной России :) Ты бы мог стать легендой!!! Обыгрывая потрясающих звезд из сборной Гренады и Замбии :)

    26.03.2025

  • СЕРХИО76

    А кто это?

    26.03.2025

  • marchela13

    У нас в спорте две беды дрочила и губошлеп.

    26.03.2025

  • marchela13

    Это его дрочило испортил,а ведь был нормальным парнем.

    26.03.2025

  • Vik.Kor

    Это он так о себе напоминает. А это забудут балбеса Санька.

    26.03.2025

  • imperiasporta

    Очень жаль, что кореец которого они избивали не каратистом оказался. Поломал бы он тогда этому быдле рёбра или черепок проломил бы. Тогда и у друго быдло по Фамилии Смолов не пиз... бы сейчас

    26.03.2025

    • Глушенков о конфликте с Семаком: «Мерзкие сказочники пускай дальше сочиняют»

    Кокорин заявил, что точно не будет завершать карьеру в РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 0 : 1
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 2 : 1
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 3 : 2
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 2 : 0
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

