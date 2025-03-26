Кокорин — о словах об уровне РПЛ: «Проверил, работает ли до сих пор моя фамилия в России или нет»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал свои слова об уровне РПЛ.

Экс-форвард сборной России в интервью нападающему «Краснодара» Федору Смолову на его личном YouTube-канале назвал РПЛ «говном».

— В Федином подкасте я, можно сказать, проверил, работает ли до сих пор моя фамилия в России или нет, — сказал Кокорин в подкасте «РБ Спорт. Подкаст». — «Залепил», как выразился Валерий Георгиевич Карпин. Просто интересно было.

— И как, работает?

— Работает. Прошло 3-4 года, как я уехал, а все еще работает. Заодно получилось немного встряхнуть медиа, каких-то новостей добавить в ленты. А то ведь сборы были, никаких матчей и инфоповодов.

В текущем сезоне Кокорин провел 23 матча, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.