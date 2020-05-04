Кокорин заявил, что многих легионеров не впускают в Россию

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту», поделился мнением о возможности возобновления чемпионата России. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

— С одной стороны, по всем спортивным нормам хотелось бы все доиграть. Но пообщавшись с другими игроками, понял, что главная проблема: есть много иностранных игроков у команд. Их сейчас не впускают в страну, — сказал Кокорин в прямом эфире Instagram с Евгением Савиным.

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 145 268 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 1356 человек умерли, выздоровели — 18 095.