Кокорин сообщил, что отправляется на сбор с «Зенитом-2»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что отправляется на учебно-тренировочный сбор в Турцию со второй командой.

— На сбор «Зенита-2» я еще не прибыл, только вылетаю, — сказал Кокорин РИА Новости.

21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.

Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», и руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».