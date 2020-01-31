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Кокорин сообщил, что отправляется на сбор с «Зенитом-2»

13:45
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что отправляется на учебно-тренировочный сбор в Турцию со второй командой.

Александр Кокорин.«Зенит» желает Кокорину добра

— На сбор «Зенита-2» я еще не прибыл, только вылетаю, — сказал Кокорин РИА Новости.

21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.

Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», и руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200131/1564102837.html

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