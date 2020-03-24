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Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте

11:12
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте, cообщается в официальном Twitter лиги.

Отмечается, что Кокорин стал лучшим в марте благодаря голосам болельщиков и экспертов телеканала «Матч Премьер». Эксперты РПЛ проголосовали за вратаря «Уфы» Александра Беленова.

В четырех играх за сочинскую команду Кокорин забил три гола и отдал голевую передачу. За «Сочи» 29-летний форвард выступает на правах аренды.

Матчи РПЛ приостановлены до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

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