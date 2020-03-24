Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте, cообщается в официальном Twitter лиги.

Отмечается, что Кокорин стал лучшим в марте благодаря голосам болельщиков и экспертов телеканала «Матч Премьер». Эксперты РПЛ проголосовали за вратаря «Уфы» Александра Беленова.

В четырех играх за сочинскую команду Кокорин забил три гола и отдал голевую передачу. За «Сочи» 29-летний форвард выступает на правах аренды.

? Александр Кокорин — лучший игрок #ТинькоффРПЛ в марте!



?? Форвард «Сочи» победил благодаря голосам болельщиков и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ голосовали за Александра Беленова #ИгрокМесяца@rpl #Сочи #Кокорин pic.twitter.com/8vIzZTSUPX — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020

Матчи РПЛ приостановлены до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.