Кокорин может быть заявлен в РПЛ за «Зенит» уже сегодня

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может быть сегодня, 20 сентября, заявлен за петербургскую команду в премьер-лиге. Как сообщает РИА Новости, вопрос о дозаявке игрока вне регистрационного периода рассмотрит комитет по статусу игроков РФС.

«Зенит» подписал контракт с Кокориным до конца текущего сезона. Накануне форвард прошел медосмотр.

Александр и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. Во вторник Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.