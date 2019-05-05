Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" прокомментировал ситуацию с новым стадионом бело-голубых.

Предполагалось, что "ВТБ-Арена" откроется 10 марта матчем чемпионата России против "Спартака", однако поле не было допущено к проведению игр.

– Мы очень ждем открытия стадиона. И ждем, чтобы первый матч на стадионе сыграло именно "Динамо". Нам что-то говорят, есть определенная информация, но я не хочу сейчас что-то озвучивать, ведь у нас уже был один срыв сроков. Мы должны готовится к ближайшим играм. Понятно, что когда-то этот стадион откроется. Единственное, чего нам всем хочется в этом вопросе, чтобы именно "Динамо" сыграло там первый матч.