Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в интервью «СЭ» поделился мнением о трансферной политике москвичей при Олеге Кононове, который ушел в отставку.

— А вам не кажется, что «Спартак» ошибся с трансферами?

— Есть такое. До сих пор не могу понять мотивов приобретения Понсе, Ларссона. Есть, наверное, у них перспектива, но время-то не ждет. Купили чеха Крала... Большие деньги потратили. Переплата налицо.

— За Тила чуть ли ни 20 миллионов евро заплатили.

— Да... Цена очень высокая. Почему? Как так?

— Вы заметили — Тил против «Оренбурга» хоть одну передачу острую отдал?

— Так можно претензии предъявить не только по этой игре. И с «КАМАЗом» и так далее. Когда платишь за человека 20 миллионов, он должен выглядеть на поле как Халк! Пришел, на себя посадил четверых и побежал, забил, отдал. По Витселю тоже сразу было все видно. А здесь что-то не то.

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