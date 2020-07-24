«Локомотив» объяснил, почему в Twitter клуба не появлялись записи с 15 июля.

— Когда очень хорошо отметил серебряные медали и выход в Лигу чемпионов, — говорится в сообщении в Twitter. — Друзья, нас на самом деле никто не взламывал, мы были заблокированы самим твиттером на фоне серии взломов крупных аккаунтов. Были заблокированы все верифицированные аккаунты, на которых менялся пароль. Техподдержка разобралась в ситуации и наконец-то вернула нам доступ!