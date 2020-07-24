«Когда очень хорошо отметил серебряные медали и выход в Лигу чемпионов». «Локомотив» — о молчании в Twiiter
«Локомотив» объяснил, почему в Twitter клуба не появлялись записи с 15 июля.
— Когда очень хорошо отметил серебряные медали и выход в Лигу чемпионов, — говорится в сообщении в Twitter. — Друзья, нас на самом деле никто не взламывал, мы были заблокированы самим твиттером на фоне серии взломов крупных аккаунтов. Были заблокированы все верифицированные аккаунты, на которых менялся пароль. Техподдержка разобралась в ситуации и наконец-то вернула нам доступ!
Друзья, нас на самом деле никто не взламывал, мы были заблокированы самим твиттером на фоне серии взломов крупных аккаунтов. Были заблокированы все верифицированные аккаунты, на которых менялся пароль.— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 24, 2020
Техподдержка разобралась в ситуации и наконец-то вернула нам доступ! ??