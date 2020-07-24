РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Когда очень хорошо отметил серебряные медали и выход в Лигу чемпионов». «Локомотив» — о молчании в Twiiter

09:52
Теги:

«Локомотив» объяснил, почему в Twitter клуба не появлялись записи с 15 июля.

— Когда очень хорошо отметил серебряные медали и выход в Лигу чемпионов, — говорится в сообщении в Twitter. — Друзья, нас на самом деле никто не взламывал, мы были заблокированы самим твиттером на фоне серии взломов крупных аккаунтов. Были заблокированы все верифицированные аккаунты, на которых менялся пароль. Техподдержка разобралась в ситуации и наконец-то вернула нам доступ!

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир