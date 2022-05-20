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Сторона Михаила Игнатова обжалует решение по делу с агентом Маньяковым

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Сторона полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова категорически не согласна с решением Комитета по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС), говорится в заявлении представителей футболиста.

В пятницу, 20 мая, комитет удовлетворил жалобу агента Александра Маньякова на решение палаты по разрешению споров РФС и обязал Игнатова выплатить сумму в качестве возмещения убытков, причиненных расторжением агентского договора.

Ранее по этому же агентскому договору посреднику было отказано Комитетом РФС в удовлетворении требований с указанием, что у футболиста нет никаких финансовых обязательств по отношению к агенту, однако по новому заявлению комитет удовлетворил новую жалобу Маньякова.

«Решение Комитета об удовлетворении жалобы Маньякова вызвало полное недоумение, — заявил спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы Игнатова. — По этому же агентскому договору ранее был вынесен вердикт с отказом в требованиях Маньякова. Сейчас же, по его новому заявлению, арбитры Комитета резко изменили позицию на противоположную, на 180 градусов! По нашему мнению, это может свидетельствовать о некомпетентности арбитров. Их решение мы считаем необоснованным и незаконным. В настоящий момент мы ожидаем мотивировочную часть решения и рассматриваем различные механизмы его обжалования».

Михаил Игнатов
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