Кобелев: «Динамо» — полноценный участник чемпионской гонки»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу бело-голубых над «Локомотивом» (2:1) в матче 19-го тура РПЛ.

«Футболисты вышли в хорошем физическом состоянии после перерыва и в целом выглядели предпочтительнее своих соперников. Команда полностью переиграла «Локомотив», особенно в первом тайме. На мой взгляд, Денис Макаров сейчас довольно неплохо выглядит, он не боится идти в обыгрыш, разгоняет атаки и отдает передачи на партнеров. Сегодня он забил очень хороший гол и находится на верном пути. «Динамо» — полноценный участник чемпионской гонки, и следующий тур может еще больше приблизить команду к этой цели», — приводит RT слова Кобелева.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 35 очками, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.