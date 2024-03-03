Игнашевич — о ничьей «Балтики» с «Сочи»: «Перетерпели в ключевые моменты матча»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги матча против «Сочи» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

«Наверное, в ключевые моменты матча мы перетерпели. Могли выиграть матч на одном характере — было много моментов, когда нам, к сожалению, чуть-чуть удачи не хватило. Поэтому хотел бы сказать спасибо ребятам за игру. Сложный матч, но они — молодцы, проявили характер», — сказал Игнашевич на пресс-конференции.

«Балтика» (14 очков) осталась на предпоследнем месте в РПЛ. «Сочи» (12) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре калининградцы на выезде сыграют с «Оренбургом», а сочинцы в гостях встретятся с «Локомотивом». Обе игры пройдут 10 марта.