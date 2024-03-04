Булыкин назвал причины поражения «Локомотива» от «Динамо»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал причины поражения железнодорожников от «Динамо» (1:2) в матче 19-го тура РПЛ.

«Первый тайм сегодня не удался у «Локомотива», наверное, Галактионов провел ряд замен в атаке, чтобы создавать моменты, что и получилось. Моменты были, но их не хватило для ничьей. В первом тайме просто у «Локомотива» не получилась игра», — приводит Vprognoze слова Булыкина.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. Команда проведет следующий матч 10 марта дома против «Сочи».