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Кобелев: «Не считаю, что «Динамо» рано думать о чемпионстве»

Кобелев не считает, что «Динамо» рано задумываться о чемпионстве
11:25
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о чемпионских перспективах бело-голубых.

«Не считаю, что об этом рано думать. Подопечные Шварца и сейчас являются основными конкурентами петербуржцев в борьбе за чемпионство и имеют отрыв от преследователей. «Динамо» останется претендентом на победу в национальном первенстве вне зависимости от результата предстоящей встречи», — приводит RT слова Кобелева.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 35 очками в 17 матчах, уступая «Зениту» 2 очка. Сегодня, 12 декабря бело-голубые встретятся с командой из Санкт-Петербурга в рамках 18-го тура чемпионата России, начало игры — в 14.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/937678-kobelev-dinamo-zenit

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Иван Торопцев все материалы автора

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