Кобелев: «Не считаю, что «Динамо» рано думать о чемпионстве»
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о чемпионских перспективах бело-голубых.
«Не считаю, что об этом рано думать. Подопечные Шварца и сейчас являются основными конкурентами петербуржцев в борьбе за чемпионство и имеют отрыв от преследователей. «Динамо» останется претендентом на победу в национальном первенстве вне зависимости от результата предстоящей встречи», — приводит RT слова Кобелева.
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 35 очками в 17 матчах, уступая «Зениту» 2 очка. Сегодня, 12 декабря бело-голубые встретятся с командой из Санкт-Петербурга в рамках 18-го тура чемпионата России, начало игры — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/937678-kobelev-dinamo-zenit
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю