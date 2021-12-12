В воскресенье, 12 декабря, состоится центральный матч 18-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Команды будут бороться за первое место в турнирной таблице чемпионата перед уходом на зимнюю паузу. В первом круге питерцы обыграли бело-голубых со счетом 4:1. «Динамо» не может победить «Зенит» на протяжении двух матчей кряду.

12.12.2021 | Динамо — Зенит

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Динамо» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.