Кобелев назвал закономерной ничью между «Динамо» и «Зенитом»
Бывший футболист и тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру команды в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).
«Наверное, у меня все-таки были другие ожидания от этого матча. Но получилось так, что первый тайм был полностью за «Зенитом»: он очень хорошо контролировал мяч, быстро выходил из обороны в атаку за счет Вендела и Малкома и практически ничего не дал создать «Динамо». Но после вынужденной замены во втором тайме «Динамо» все-таки перехватило инициативу, «Зенит» без своих быстрых игроков начал играть длинными передачами, ничего не создавая впереди. И второй тайм был уже за «Динамо», поэтому счет закономерен», — сказал Кобелев «Газете.Ru».
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Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/12/12/n_17000791.shtml
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