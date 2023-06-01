Кобелев назвал лучших российских игроков «Зенита» в сезоне

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев ответил на вопрос, кого может назвать лучшими российскими футболистами сезона в составе петербургского клуба.

«Наверное, Кузяев. Он играл на разных позициях, там, где надо. Он выполняет большой объем черновой работы, но и много создает. Такой игрок нужен в команде. Недооцененный ли Кузяев футболист? Почему он недооцененный? У него есть качество, класс, он играет в основном составе лучшей команды страны и в сборной России. Он вполне оцененный игрок. Еще Кержаков очень уверенно отыграл в воротах, излучал уверенность, которая передавалась игрокам. Очень хороший сезон провел. Он внес большой вклад», — цитирует Кобелева Legalbet.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. Команда из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд выиграла золотые медали РПЛ. В заключительном туре сине-бело-голубые встретятся с «Факелом».