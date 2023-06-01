Канчельскис заявил, что попадание Дзюбы в список лучших игроков сезона говорит о понижении уровня РПЛ

Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис назвал топ-3 лучших игроков сезона.

«Малком, Промес и Акинфеев», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Канчельскиса.

Также он прокомментировал попадание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в список номинантов на звание лучшего игрока сезона.

«Послушайте, он не играл полгода, а тут стал одним из лучших бомбардиров, выглядит очень прилично. Почему бы и нет? Это говорит о том, что у нас уровень постоянно понижается. Думаю, он заслуженно находится в этом списке», — добавил специалист.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. За этот период он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 10 матчах за железнодорожников в чемпионате России.