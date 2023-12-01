Кобелев назвал хорошей новость о возможном продлении контракта Тюкавина с «Динамо»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном продлении контракта нападающего Константина Тюкавина с «Динамо» до 2028 года. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Для всех динамовцев это хорошая новость. Это говорит о том, что «Динамо» не думает распродавать своих игроков. Они собираются выстраивать команду в долгую. Что же касается самого Константина, то за форварда говорят его мячи, которые Тюкавин регулярно забивает и отдает голевые передачи. Сейчас он находится в хорошем физическом и эмоциальном состоянии, и отлично выполняет свой функционал», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 8 миллионов евро.