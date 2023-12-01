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Кобелев назвал хорошей новость о возможном продлении контракта Тюкавина с «Динамо»

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Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном продлении контракта нападающего Константина Тюкавина с «Динамо» до 2028 года. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Для всех динамовцев это хорошая новость. Это говорит о том, что «Динамо» не думает распродавать своих игроков. Они собираются выстраивать команду в долгую. Что же касается самого Константина, то за форварда говорят его мячи, которые Тюкавин регулярно забивает и отдает голевые передачи. Сейчас он находится в хорошем физическом и эмоциальном состоянии, и отлично выполняет свой функционал», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 8 миллионов евро.

Андрей Кобелев (футбол)
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
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П
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Спартак

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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