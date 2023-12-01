Тюкавин продлит контракт с «Динамо» до 2028 года
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин продлит контракт с клубом, утверждает «РБ Спорт».
По данным источника, новое соглашение с 21-летним форвардом будет действовать до конца июня 2028 года.
Нынешний контракт Тюкавина рассчитан до конца июня 2024 года, в нем есть пункт об автоматическом продлении еще на год при достижении определенного количества минут на поле.
Тюкавин — воспитанник «Динамо», в сезоне-2023/24 футболист забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.
Источник: РБ Спорт
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