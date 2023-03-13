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Кобелев: «Хочется, чтобы Тюкавин получал больше игрового времени»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру команды в последних матчах чемпионата России.

— Что сейчас происходит с «Динамо»? Команда не играет плохо, — приводит слова Кобелева «РБ Спорт». — «Динамо» по-прежнему борется за третье место, потому что «Спартак» и «Зенит» уже оторвались. Да, бело-голубые невзрачно выглядели в чемпионате в игре с «Крыльями», и рестарт РПЛ им не удался, но я бы не стал категорично говорить об игре команды. К сожалению, на наших полях из-за погоды сложно играть в комбинационный футбол. То, что «Динамо» наигрывало при хорошей погоде в Турции, в ОАЭ, бело-голубые не могут воплотить в жизнь. Хотелось бы, чтобы «Динамо» выглядело, как в конце 2022 года. Все-таки рассчитывали на большее.

— Кто в нападении сейчас смотрится предпочтительнее — Тюкавин или Смолов?

— Тюкавин постоянно забивает. Если есть возможность, можно использовать Смолова и Тюкавина вместе. Сейчас Захарян не очень хорошо выглядит, как и Макаров. Хочется, чтобы Тюкавин получал больше игрового времени.

После 19 туров «Динамо» располагается на четвертом месте в РПЛ. Ранее московская команда проиграла «Краснодару» (1:3), единственный гол забил Константин Тюкавин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kobelev-hochetsya-chtoby-tyukavin-poluchal-bol-she-igrovogo-vremeni/
Андрей Кобелев (футбол)
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 2 : 1
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Квинси Промес

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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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