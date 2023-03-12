Бышовец — о «Спартаке» и «Зените»: «Добившись двух забитых мячей они уверовали в победу»
Экс-тренер «Зенита» Анатолий Бышовец рассказал, почему лидеры РПЛ «Зенит» и «Спартак» с трудом победили аутсайдеров турнирной таблицы.
В 19-м туре чемпионата России сине-бело-голубые обыграли «Химки» (3:2), а красно-белые победили «Факел» (3:2).
«Играть с командами, которым некуда отступать, всегда сложно. Выбирается тактика, подразумевающая насыщенную оборону, которую необходимо преодолеть. С другой стороны, нацеленность на контратаки. Что «Спартак», что «Зенит» добившись двух забитых мячей, потеряли концентрацию и уверовали в победу. Отдав инициативу ее очень сложно вернуть. И тут нужно отдать должное обеим командам. В концовке они все-таки сумели реализовать преимущество в индивидуальном мастерстве и победить», — приводит слова Бышовеца Metaratings.ru.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 19 матчах. «Спартак» находится на второй строчке с 40 очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3