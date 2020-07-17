РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ко мне проявил интерес один из самых сильных клубов страны». Гайч рассказал о причинах выбора в пользу ЦСКА

23:09
Адольфо Гайч. Фото AFP
Адольфо Гайч. Фото AFP
Теги:

Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч объяснил, почему принял решение перейти в ЦСКА.

 — Ко мне проявил интерес один из самых сильных клубов страны, — цитирует Гайча Ole. — Который постоянно участвует в еврокубках. Для меня это большая новая мотивация. Могу сделать там первый шаг в европейском футболе, после чего двигаться дальше.

Красно-синие заплатят за 21-летнего аргентинца 8,5 миллиона евро. Сообщается, что в сделку включен пункт, по которому «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от последующей продажи форварда. ЦСКА согласовал условия контракта с Гайчем, соглашение рассчитано на 5 лет.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир