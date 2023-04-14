Силкин считает, что в российском футболе исчезает соревновательный момент

Российский тренер Сергей Силкин ответил на вопрос, кто может занять второе место в РПЛ.

«Если честно, я об этом не думал, даже неинтересно как-то. Интриги в РПЛ уже давно нет, «Зенит» по всем компонентам превосходит остальных. Если брать АПЛ, то, если не ошибаюсь, там за второе-третье места медалей не дают, а у нас кричат об этом вовсю. К сожалению, интерес падает к нашему футболу из-за того, что по сути соревновательный момент исчезает. Есть одна команда и все остальные. В нашем чемпионате интрига только в том, кто останется в высшем дивизионе, и все. «Внизу» настоящая борьба», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

По итогам 22 туров «Зенит» с 54 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» идет вторым (45 очков). «Спартак» занимает третье место (42 очка), а ЦСКА — четвертое (41 очко).