Клюев рад, что Сутормин отдал голевую передачу на Мостового в матче с «Сочи»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, оценил игру своего клиента в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи».

«Правда ли что в Алексее заинтересован ЦСКА, и мы будем искать варианты зимой? Это без комментариев. Но я очень рад, что Алексей вышел в игре против «Сочи» и отдал классную голевую передачу на Андрея Мостового», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

29-летний Сутормин в этом сезоне провел за «Зенит» 12 игр во всех турнирах, сделал 2 голевые передачи.