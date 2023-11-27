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Сегодня, 18:27

Клюев рад, что Сутормин отдал голевую передачу на Мостового в матче с «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, оценил игру своего клиента в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи».

«Правда ли что в Алексее заинтересован ЦСКА, и мы будем искать варианты зимой? Это без комментариев. Но я очень рад, что Алексей вышел в игре против «Сочи» и отдал классную голевую передачу на Андрея Мостового», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

29-летний Сутормин в этом сезоне провел за «Зенит» 12 игр во всех турнирах, сделал 2 голевые передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-klyuev-ya-rad-chto-sutormin-otdal-klassnuyu-golevuyu-peredachu-na-mostovogo-v-matche-s-sochi-309617/
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
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Ахмат – Спартак
 - : -
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