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Сегодня, 18:30

Божович назвал дурацким поведение Кордобы: «Он подвел команду!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович прокомментировал «СЭ» поведение нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3).

После завершения встречи форвард показал непристойный жест судье, за что получил красную карточку.

«Это дурацкое поведение. Он просто бросил свою команду и не поможет «Краснодару» в следующем матче. Он подвел команду очень сильно! А что теперь делать тренеру? Как бы я его наказал? Кордоба уже наказал и себя, и команду», — сказал Божович «СЭ».

Согласно регламенту, Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей за демонстрацию неприличного жеста.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 16 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

Джон Кордоба и&nbsp;Владимир Ивич. Кордоба обезумел, «Краснодар» «поплыл». Найдет ли Ивич способ справиться с кризисом?

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Миодраг Божович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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