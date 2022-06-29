Источник: Клубы РПЛ выдвинули условия Алаеву, при выполнении которых они изберут его на постоянной основе

«Коммерсант»: Клубы РПЛ выдвинули условия и. о. президента РПЛ Алаеву

Как сообщает «Коммерсантъ», клубы РПЛ выдвинули условия исполняющему обязанности президента лиги Александру Алаеву. При условии их выполнения, клубы проголосуют за назначение спортивного функционера постоянным главой организации.

Во-первых, клубы требуют поддержки в проведении нового коммерческого турнира — Кубка РПЛ, «отстаивании клубных интересов перед РФС» и сохранении «независимости структуры».

Во-вторых, руководители клубов настаивают на том, чтобы Алаев перед регистрацией на пост президента РПЛ, расстался с должностями генсека РФС и руководителя ФНЛ.

«Коммерсант» со ссылкой на одного из своих собеседников добавляет, что Алаев «предпринимает попытки отказаться от Кубка РПЛ».

В четверг, 23 июня, экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что решение о проведении Кубка лиги будет принято до конца месяца.

Ранее исполком РФС установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка РПЛ, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

Позже президент РФС Александр Дюков заявлял, что в случае полноценного назначения Алаева на пост главы РПЛ, он покинет посты генерального секретаря РФС и президента ФНЛ.