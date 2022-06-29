Набабкин, Кучаев, Мухин и Ушаков пропустят товарищеский матч против «Зенита» из-за травм
Главный врач ЦСКА назвал сроки восстановления травмированных игроков команды
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о травмированных игроках команды, которые не смогут принять участия в товарищеском матче против «Зенита».
«Есть небольшие повреждения у нескольких наших футболистов. Не играют: Максим Мухин из-за небольшого воспаления мышц бедра, Егор Ушаков из-за контузии кости и Константин Кучаев тоже из-за контузии кости в области голени. Мы ожидаем их в общей группе в ближайшие дни.
У Кирилла Набабкина повреждение чуть-чуть более серьезное. Надеемся, что в течении 7-10 дней он вернется в тренировкам на поле. А динамику процесса будем потом сообщать. Надеемся, что все обойдется», — сказал Безуглов клубной пресс-службе.
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5
|ЦСКА
|0
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|0
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|0-0
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|0
|0
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9
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|0
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|0
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10
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11
|Н. Новгород
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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