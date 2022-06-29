Набабкин, Кучаев, Мухин и Ушаков пропустят товарищеский матч против «Зенита» из-за травм

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о травмированных игроках команды, которые не смогут принять участия в товарищеском матче против «Зенита».

«Есть небольшие повреждения у нескольких наших футболистов. Не играют: Максим Мухин из-за небольшого воспаления мышц бедра, Егор Ушаков из-за контузии кости и Константин Кучаев тоже из-за контузии кости в области голени. Мы ожидаем их в общей группе в ближайшие дни.

У Кирилла Набабкина повреждение чуть-чуть более серьезное. Надеемся, что в течении 7-10 дней он вернется в тренировкам на поле. А динамику процесса будем потом сообщать. Надеемся, что все обойдется», — сказал Безуглов клубной пресс-службе.