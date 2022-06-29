Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:23

Набабкин, Кучаев, Мухин и Ушаков пропустят товарищеский матч против «Зенита» из-за травм

Главный врач ЦСКА назвал сроки восстановления травмированных игроков команды
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о травмированных игроках команды, которые не смогут принять участия в товарищеском матче против «Зенита».

«Есть небольшие повреждения у нескольких наших футболистов. Не играют: Максим Мухин из-за небольшого воспаления мышц бедра, Егор Ушаков из-за контузии кости и Константин Кучаев тоже из-за контузии кости в области голени. Мы ожидаем их в общей группе в ближайшие дни.

У Кирилла Набабкина повреждение чуть-чуть более серьезное. Надеемся, что в течении 7-10 дней он вернется в тренировкам на поле. А динамику процесса будем потом сообщать. Надеемся, что все обойдется», — сказал Безуглов клубной пресс-службе.

Кирилл Набабкин
Константин Кучаев
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
Эдуард Безуглов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как часто нужно мыть голову: мнение эксперта
Роналду оказался внутри трансферного детектива. Что происходит вокруг возможного ухода Криштиану из «МЮ»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Эвертон» к 21 июля может быть продан новым владельцам
«Спартак» впервые выиграл при Абаскале. Испанец начинает как Руй Витория
ЦСКА — «Зенит»: составы команд на товарищеский матч
Промес прокомментировал победу «Спартака» в товарищеском матче против «Балтики»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с клубом
Агент Мантуана прокомментировал переход полузащитника в «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Клубы РПЛ выдвинули условия Алаеву, при выполнении которых они изберут его на постоянной основе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости