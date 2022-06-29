ЦСКА — «Зенит»: составы команд на товарищеский матч
29 июня ЦСКА проведет товарищеский матч против «Зенита» в рамках турнира «Кубок Матч Премьер. Стали известны составы команд на эту встречу.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Каптилович, Дивеев, Щенников, зайнутдинов, Бистрович, Карраскль, Обляков, Эджуке, Заболотный.
Запасные: Тороп, Боков, Гайч, Большаков, Яковлев, Конюхов, Тарба, Гурченко, Казаков, Багринцев, Ермаков, першин, Лукин.
«Зенит»: Одоевский, Сантос, Алип, Чистяков, Сутормин, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Бакаев, Малком, И.Сергеев.
Запасные: Кержаков, Бязров, Скроботов, Адамов, Круговой, Кравцов, Вендел, Ерохин, Д.Сергеев, Михайлов, Сандрачук, Мостовой.
Ранее «Зенит» в серии пенальти обыграл сначала «Нижний Новгород», а потом — «Сочи».
Согласно регламенту турниру, в случае ничейного результата в основное время затем сразу назначается серия пенальти.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -