Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:09

ЦСКА — «Зенит»: составы команд на товарищеский матч

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вильмар Барриос и Чидера Эджуке.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

29 июня ЦСКА проведет товарищеский матч против «Зенита» в рамках турнира «Кубок Матч Премьер. Стали известны составы команд на эту встречу.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Каптилович, Дивеев, Щенников, зайнутдинов, Бистрович, Карраскль, Обляков, Эджуке, Заболотный.

Запасные: Тороп, Боков, Гайч, Большаков, Яковлев, Конюхов, Тарба, Гурченко, Казаков, Багринцев, Ермаков, першин, Лукин.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Алип, Чистяков, Сутормин, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Бакаев, Малком, И.Сергеев.

Запасные: Кержаков, Бязров, Скроботов, Адамов, Круговой, Кравцов, Вендел, Ерохин, Д.Сергеев, Михайлов, Сандрачук, Мостовой.

Ранее «Зенит» в серии пенальти обыграл сначала «Нижний Новгород», а потом — «Сочи».

Согласно регламенту турниру, в случае ничейного результата в основное время затем сразу назначается серия пенальти.

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как часто нужно мыть голову: мнение эксперта
Роналду оказался внутри трансферного детектива. Что происходит вокруг возможного ухода Криштиану из «МЮ»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Промес прокомментировал победу «Спартака» в товарищеском матче против «Балтики»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с клубом
Агент Мантуана прокомментировал переход полузащитника в «Зенит»
Юри Алберто: «Увидимся позже, «Зенит»
Черчесов рассказал, когда его снова ждать в России
Кечинов прокомментировал переход Оганесяна из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Промес прокомментировал победу «Спартака» в товарищеском матче против «Балтики»

Источник: Клубы РПЛ выдвинули условия Алаеву, при выполнении которых они изберут его на постоянной основе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости