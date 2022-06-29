ЦСКА — «Зенит»: составы команд на товарищеский матч

29 июня ЦСКА проведет товарищеский матч против «Зенита» в рамках турнира «Кубок Матч Премьер. Стали известны составы команд на эту встречу.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Каптилович, Дивеев, Щенников, зайнутдинов, Бистрович, Карраскль, Обляков, Эджуке, Заболотный.

Запасные: Тороп, Боков, Гайч, Большаков, Яковлев, Конюхов, Тарба, Гурченко, Казаков, Багринцев, Ермаков, першин, Лукин.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Алип, Чистяков, Сутормин, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Бакаев, Малком, И.Сергеев.

Запасные: Кержаков, Бязров, Скроботов, Адамов, Круговой, Кравцов, Вендел, Ерохин, Д.Сергеев, Михайлов, Сандрачук, Мостовой.

Ранее «Зенит» в серии пенальти обыграл сначала «Нижний Новгород», а потом — «Сочи».

Согласно регламенту турниру, в случае ничейного результата в основное время затем сразу назначается серия пенальти.