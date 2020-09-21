Клубы РПЛ вернут гостевую квоту билетов на матчи

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что на общем собрании клубов Тинькофф-Чемпионата России было принято решение о возвращении гостевой квоты на игры премьер-лиги.

— На общем собрании было принято решение вернуть гостевую квоту на матчах РПЛ. Она составит 5% от билетной программы. Это решение было приятно подавляющим большинством, — сказал Медведев. (Севастиан Терлецкий)