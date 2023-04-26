Следующий сезон РПЛ начнется 23 июля

Российские футбольные клубы проголосовали за то, чтобы начать следующий сезон РПЛ 23 июля 2023 года, сообщается на сайте лиги. Решение было принято на общем собрании клубов премьер-лиги, которое проходит сегодня, 26 апреля.

Нынешний сезон РПЛ стартовал 15 июля 2022 года.

После 24 туров чемпионата России-2022/23 в турнирной таблице лидирует «Зенит», набрав 58 очков, на второй строчке располагается «Ростов» (49), третьим идет «Спартак» (48).