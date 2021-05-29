«Клуб точно не закроется». Романцев — о выходе Салиховой из совета директоров «Спартака»
13:00
Бывший президент и главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался по поводу выхода Заремы Салиховой из совета директоров клуба.
— Я предпочитаю говорить только о футболе, — сказал Романцев «СЭ». — А этот вопрос касается закулисной кухни клуба. Насколько я знаю, «Спорт-Экспресс» достаточно подробно освещает эту ситуацию, о которой говорит сама ее участница. А навредит ли это «Спартаку» или нет, как говорится, поживем — увидим. Но клуб точно не закроется. (Александр Львов)
Ответы тренера на вопросы читателей «СЭ» читайте в рубрике «Спросите у Романцева».
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