Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Романцев высказался о перспективах «Спартака» в Лиге чемпионов

13:22
Теги:

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился своим мнением о перспективах красно-белых в Лиге чемпионов.

— Здесь многое от жеребьевки зависит, — сказал Романцев «СЭ». — К сожалению, те перепады в игре «Спартака», которые случались с ним на протяжении всего сезона, говорят о том, что с топовыми клубами Испании, Англии, Германии или Италии бороться на равных он пока не готов. Правда, может выручить удачно проведенная селекция. К примеру, если получится купить Роналду, то, конечно, тогда шансы в Лиге чемпионов возрастут. Но не забывайте, Александр, что право выступать в ней нужно еще завоевать, пройдя отборочные матчи.

Чтобы попасть в групповой этап, «Спартаку» необходимо пройти два отборочных раунда. В первом из них красно-белые могут сыграть с «Монако», «Бенфикой», «Селтиком», венским «Рапидом», «Галатасараем» и датским «Мидтьюлланном». Жеребьевка пройдет 19 июля.

Ответы тренера на вопросы читателей «СЭ» читайте в рубрике «Спросите у Романцева».

(Александр Львов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Бобровский не зря едет на ЧМ. «Сытый» вратарь не полетел бы через океан просто так
«Это худшая команда за все время». В Канаде в шоке от выступления сборной на чемпионате мира
Россия — Швейцария: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Гвардиола и Тухель однажды четыре часа сидели в мюнхенском баре. Пеп хотел сделать немца своим преемником в «Баварии»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд