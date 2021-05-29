Романцев высказался о перспективах «Спартака» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился своим мнением о перспективах красно-белых в Лиге чемпионов.

— Здесь многое от жеребьевки зависит, — сказал Романцев «СЭ». — К сожалению, те перепады в игре «Спартака», которые случались с ним на протяжении всего сезона, говорят о том, что с топовыми клубами Испании, Англии, Германии или Италии бороться на равных он пока не готов. Правда, может выручить удачно проведенная селекция. К примеру, если получится купить Роналду, то, конечно, тогда шансы в Лиге чемпионов возрастут. Но не забывайте, Александр, что право выступать в ней нужно еще завоевать, пройдя отборочные матчи.

Чтобы попасть в групповой этап, «Спартаку» необходимо пройти два отборочных раунда. В первом из них красно-белые могут сыграть с «Монако», «Бенфикой», «Селтиком», венским «Рапидом», «Галатасараем» и датским «Мидтьюлланном». Жеребьевка пройдет 19 июля.

Ответы тренера на вопросы читателей «СЭ» читайте в рубрике «Спросите у Романцева».

(Александр Львов)