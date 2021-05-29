Известный агент Шандор Варга рассказал «СЭ», адаптировались ли футболисты ЦСКА к требованиям нового главного тренера команды Ивицы Олича.

«Адаптироваться к Оличу еще никто не смог! Очень тяжело это сделать, потому что он мало времени пока провел в ЦСКА. Но есть тот же пример Николича в «Локомотиве», которого спустя год мы видим, как хорошего тренера. Так что, за такое небольшое время адаптироваться тяжело», — сказал Варга «СЭ».

Олич был ассистентом главного тренера сборной Хорватии с 2017 по 2021 год. В марте хорват возглавил московский ЦСКА.

(Данил Алешин)