Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:13

Мостовой — о возможном закрытии «Уфы»: «Ужасно! Опять наступаем на те же грабли»

Мостовой поделился мнением о вылете «Уфы» из РПЛ
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о вылете «Уфы» из РПЛ.

«Это будет большая потеря и для РПЛ, и для Башкирии. «Рубин» вылетел, но может вернуться. «Уфа» тоже вылетела, но если разговоры пошли о том, что клуб вообще может исчезнуть, то это неприятно. У нас и раньше были команды, которые появлялись и пропадали. С одной стороны, неприятно, с другой — опять наступаем на одни и те же грабли. В таком регионе нет футбольной команды. Ужасно! Тем не менее, если «Уфа» продолжит существование, то, наряду с «Рубином», будет претендовать на выход в РПЛ», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В начале мая генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что если клуб может прекратить свое существование, если вылетит в ФНЛ.

РПЛ
ФК Уфа
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Карло великий! «Реал» победил «Ливерпуль» из-за психологии победителей, которую развил Анчелотти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геркус — об «Уфе»: «Надеюсь, команда сможет найти ресурсы для возвращения в РПЛ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости