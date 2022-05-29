Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о вылете «Уфы» из РПЛ.

«Это будет большая потеря и для РПЛ, и для Башкирии. «Рубин» вылетел, но может вернуться. «Уфа» тоже вылетела, но если разговоры пошли о том, что клуб вообще может исчезнуть, то это неприятно. У нас и раньше были команды, которые появлялись и пропадали. С одной стороны, неприятно, с другой — опять наступаем на одни и те же грабли. В таком регионе нет футбольной команды. Ужасно! Тем не менее, если «Уфа» продолжит существование, то, наряду с «Рубином», будет претендовать на выход в РПЛ», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В начале мая генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что если клуб может прекратить свое существование, если вылетит в ФНЛ.