«Зенит» получил награду на международной премии в области создания футбольного контента
«Зенит» стал победителем в номинации «Лучший зарубежный футбольный клуб за пределами Англии» на церемонии Football Content Awards.
Награда присуждается лучшим клубам в области создания футбольного контента, в том числе за лучший контент, видео, подкасты, благотворительную кампанию, влияние на индустрию и многое другое.
«Зенит» опередил в данной номинации «Селтик», «Барселону», «Милан», «Рому», сборную Италии, «Интер», московский «Спартак» и других конкурентов. В 2020 году награду получила дортмундская «Боруссия».
Петербуржцы стали первым российским клубом, получившим премию Football Content Awards.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-10-15-sine-belo-golubye-zavoevali-zolotuyu-nagradu-na-mezhdunarodnoy-premii-v-oblasti-sozdaniya-futbolnogo.htm
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю