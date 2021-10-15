«Зенит» получил награду на международной премии в области создания футбольного контента

«Зенит» стал победителем в номинации «Лучший зарубежный футбольный клуб за пределами Англии» на церемонии Football Content Awards.

Награда присуждается лучшим клубам в области создания футбольного контента, в том числе за лучший контент, видео, подкасты, благотворительную кампанию, влияние на индустрию и многое другое.

«Зенит» опередил в данной номинации «Селтик», «Барселону», «Милан», «Рому», сборную Италии, «Интер», московский «Спартак» и других конкурентов. В 2020 году награду получила дортмундская «Боруссия».

Петербуржцы стали первым российским клубом, получившим премию Football Content Awards.