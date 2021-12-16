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Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре
11:12
Клаудиньо. Фото ФК «Зенит»
Клаудиньо. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком Тинькофф РПЛ в ноябре и декабре, сообщает пресс-служба лиги.

На счету 24-летнего бразильца 4 гола в 4 матчах в ноябре и декабре.

Отметим, что мяч Клаудиньо в игре 17-го тура против «Ростова» (2:2) был признан лучшим голом РПЛ в ноябре и декабре.

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Иван Торопцев все материалы автора

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