Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

? Клаудиньо — лучший игрок #ТинькоффРПЛ в ноябре и декабре



? Эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали голос за игрока «Зенита», а болельщики проголосовали за Игоря Акинфеева #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/RI3Alz5Rn8