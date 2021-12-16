Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре
11:12
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком Тинькофф РПЛ в ноябре и декабре, сообщает пресс-служба лиги.
На счету 24-летнего бразильца 4 гола в 4 матчах в ноябре и декабре.
? Клаудиньо — лучший игрок #ТинькоффРПЛ в ноябре и декабре— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021
? Эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали голос за игрока «Зенита», а болельщики проголосовали за Игоря Акинфеева #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/RI3Alz5Rn8
Отметим, что мяч Клаудиньо в игре 17-го тура против «Ростова» (2:2) был признан лучшим голом РПЛ в ноябре и декабре.
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