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Клаудиньо попрощался с болельщиками «Зенита»

Даниил Аршавский
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Полузащитник Клаудиньо обратился к болельщикам «Зенита» перед переходом в «Аль-Садд».

22 января сине-бело-голубые объявили о трансфере бразильского хавбека в катарский клуб.

«Огромное спасибо всем болельщикам «Зенита». За ту любовь, которую я всегда чувствовал от вас, за то, что с первого же дня благодаря вам ощущал себя как дома, за постоянную поддержку на поле. Я ухожу, но мое сердце остается с вами, потому что я был очень счастлив здесь, в «Зените». И я искренне надеюсь, что однажды мы встретимся вновь», — приводит слова Клаудиньо пресс-служба петербургского клуба.

27-летний футболист выступал за «Зенит» с августа 2021 года. За 124 встречи в составе сине-бело-голубых он отличился 21 голом и 31 результативной передачей. Вместе с петербургской командой Клаудиньо трижды становился чемпионом России, один раз завоевывал Кубок страны и трижды — Суперкубок.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

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П
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Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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