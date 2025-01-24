Клаудиньо попрощался с болельщиками «Зенита»

Полузащитник Клаудиньо обратился к болельщикам «Зенита» перед переходом в «Аль-Садд».

22 января сине-бело-голубые объявили о трансфере бразильского хавбека в катарский клуб.

«Огромное спасибо всем болельщикам «Зенита». За ту любовь, которую я всегда чувствовал от вас, за то, что с первого же дня благодаря вам ощущал себя как дома, за постоянную поддержку на поле. Я ухожу, но мое сердце остается с вами, потому что я был очень счастлив здесь, в «Зените». И я искренне надеюсь, что однажды мы встретимся вновь», — приводит слова Клаудиньо пресс-служба петербургского клуба.

27-летний футболист выступал за «Зенит» с августа 2021 года. За 124 встречи в составе сине-бело-голубых он отличился 21 голом и 31 результативной передачей. Вместе с петербургской командой Клаудиньо трижды становился чемпионом России, один раз завоевывал Кубок страны и трижды — Суперкубок.