«Крылья Советов» проиграли сербскому «Единству» в товарищеском матче
«Крылья Советов» уступили сербскому «Единству» на тренировочном сборе в Турции — 1:2.
Счет на 5-й минуте открыл форвард самарцев Владислав Шитов. На 64-й минуте сербская команда отыгралась благодаря голу Димитрийе Ачимовича. Победу «Единству» принес гол Данило Миладиновича, который реализовал пенальти на 87-й минуте.
Товарищеский матч
«Крылья Советов» (Россия) — «Единство» (Сербия) — 1:2 (1:0)
Голы: Шитов, 5 (1:0), Ачимович, 64 (1:1), Миладинович, 87 — с пенальти (1:2)
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