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Сегодня, 16:10

«Крылья Советов» проиграли сербскому «Единству» в товарищеском матче

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Крылья Советов» уступили сербскому «Единству» на тренировочном сборе в Турции — 1:2.

Счет на 5-й минуте открыл форвард самарцев Владислав Шитов. На 64-й минуте сербская команда отыгралась благодаря голу Димитрийе Ачимовича. Победу «Единству» принес гол Данило Миладиновича, который реализовал пенальти на 87-й минуте.

Товарищеский матч

«Крылья Советов» (Россия) — «Единство» (Сербия) — 1:2 (1:0)

Голы: Шитов, 5 (1:0), Ачимович, 64 (1:1), Миладинович, 87 — с пенальти (1:2)

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ФК Крылья Советов (Самара)
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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