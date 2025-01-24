«Крылья Советов» проиграли сербскому «Единству» в товарищеском матче

«Крылья Советов» уступили сербскому «Единству» на тренировочном сборе в Турции — 1:2.

Счет на 5-й минуте открыл форвард самарцев Владислав Шитов. На 64-й минуте сербская команда отыгралась благодаря голу Димитрийе Ачимовича. Победу «Единству» принес гол Данило Миладиновича, который реализовал пенальти на 87-й минуте.

Товарищеский матч

«Крылья Советов» (Россия) — «Единство» (Сербия) — 1:2 (1:0)

Голы: Шитов, 5 (1:0), Ачимович, 64 (1:1), Миладинович, 87 — с пенальти (1:2)