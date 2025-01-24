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Сегодня, 15:45

Ковтун считает, что «Зенит» должен найти замену Клаудиньо для борьбы за чемпионство

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун высказался о трансферной кампании «Зенита» в зимнее окно.

«У «Зенита» особенная трансферная политика. У клуба больше возможностей, чем у остальных. Поэтому он привозит к себе уже готовых и состоявшихся футболистов. Возможно, трансфер Луиса Энрике не последний в это трансферное окно.

Понятно, что, после того как Клаудиньо покинул клуб, будут совершены новые приобретения. Если «Зенит» не хочет упустить чемпионское звание, то возьмет кого-то ему на замену», — сказал Ковтун Metaratings.ru.

«Зенит» объявил о переходе 27-летнего Клаудиньо в «Аль-Садд» 22 января. Бразилец выступал за «Зенит» с 2021 года, провел 124 матча, забил 21 гол и отдал 31 голевых передач. За это время полузащитник трижды стал чемпионом России, трехкратным обладателем Суперкубка страны и единожды — Кубка России.

Источник: Metaratings
Клаудиньо
Юрий Ковтун
ФК Зенит
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«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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Клаудиньо попрощался с болельщиками «Зенита»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

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П
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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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