Агент Гарсия рассказал, что Малком хочет побить рекорд Веретенникова

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, заявил, что бразилец хотел бы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России в одном сезоне.

«Думаю, Малком хочет побить рекорд Веретенникова», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Малком оформил покер в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:1). Теперь на его счету 22 гола в текущем сезоне чемпионата России. До рекорда Олега Веретенникова по голам в одном сезоне ему остается три мяча.